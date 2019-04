Studie: Flüchtlinge brauchen vermehrt Psychotherapie

Laut einer Studie der Wiener WU benötigen Flüchtlinge deutlich mehr Psychotherapie als der Rest der Bevölkerung. Die Häufigkeit von Angststörungen und Depressionen sei bei ihnen etwa doppelt so hoch.

Einen hohen Bedarf an Psychotherapie bei Geflüchteten belegt eine Studie von Wiener Forschern über die psychosoziale Gesundheit und den Zugang zur Gesundheitsversorgung von geflüchteten Menschen in Österreich. So sei die Häufigkeit mittlerer und schwerer Angststörungen und Depressionen etwa doppelt so hoch wie bei der einheimischen Bevölkerung, teilte die Wirtschaftsuniversität (WU) Wien mit.