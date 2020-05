Studie: Die meisten Laufverletzungen im März

Die wärmeren Temperaturen locken zu Frühjahrsbeginn alljährlich viele Jogger auf die Laufstrecken. Daher hat aber auch der "Verletzungsteufel" nicht geschlafen, er schlug laut einer Studie oft im März zu.

Laut der im "Journals of Clinical Medicine" veröffentlichten Untersuchung der MedUni Wien und des Orthopädie-Zentrums Innere Stadt kam es im Vergleich zum Durchschnitt der anderen Monate zu mehr als doppelt so vielen Arztbesuchen. "Wer sich zum Beispiel auf den Marathon in Wien vorbereitet, hat im März das größte Laufpensum und die höchste Trainingsintensität", erläuterte Studienleiter Emir Benca von der Universitätsklinik für Orthopädie und Unfallchirurgie der MedUni Wien.