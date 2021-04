Studentenvertretung: ÖH-Beiträge machen Löwenanteil bei Budget aus

Rund 16 Millionen Euro beträgt das aktuelle Jahres-Budget der Bundesvertretung der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH). Den Löwenanteil davon machen mit rund 14,3 Mio. Euro die Einnahmen aus ÖH-Beiträgen aus.

Bei der Bundesvertretung verbleibt allerdings nur ein verhältnismäßig geringer Teil der ÖH-Beiträge: Von den Beiträgen der Uni-Studierenden sind es 16 Prozent, von denen aller anderen Hochschulformen lediglich fünf Prozent. Der Rest geht an die lokalen Vertretungen an den Unis, Fachhochschulen (FH), Pädagogischen Hochschulen (PH) und Privatunis - das sind knapp zwölf Mio. Euro.

Bei der Bundesvertretung verbleiben rund zwei Millionen Euro aus den ÖH-Beiträgen (ca. eine halbe Mio. wird für die in den Beiträgen enthaltene Versicherungsprämie der Studenten aufgewendet). Dazu erhält die Bundesvertretung laut Jahresvoranschlag Beiträge des Bundes in Summe von rund 1,4 Mio. Euro. Rund 400.000 Euro gibt es vom Bildungsministerium etwa für den Verwaltungsaufwand, zur Schulung der Studentenvertreter und zur fachlichen Information der Studentinnen und Studenten. Etwa 260.000 Euro zahlt das Ministerium für Studien- und Maturantenberatung, 200.000 für Tutoriumsprojekte.

Ein großer Teil der Ausgaben der Bundes-ÖH fließt in Personalkosten: Rund 900.000 Euro werden für die Kosten von Angestellten wie etwa Sekretariat oder Buchhaltung aufgewendet, 300.000 Euro für Aufwandsentschädigungen von Vorsitzenden und Referenten. Die höchsten Entschädigungen bekommen dabei die drei ÖH-Vorsitzenden und der Wirtschaftsreferent mit je 550 Euro pro Monat. Die anderen Referenten kommen auf monatlich 450 Euro, Sachbearbeiter auf 350 Euro. Diese Vergütungen sollen sich übrigens künftig ändern: In einer Novelle des Hochschülerschaftsgesetzes ist vorgesehen, dass künftig eine monatliche "Funktionsgebühr" bis zu 850 Euro möglich ist (Vorsitzende und Wirtschaftsreferent).

Großteil der Finanzen geht an Hochschulvertretungen

Auch die Hochschulvertretungen müssen das ihnen von der Bundes-ÖH überwiesene Geld zum Teil weiterreichen: An die Studienvertretungen gehen mindestens 30 Prozent der einer Hochschule zugeteilten Mittel. Falls Fakultäts-, Fachbereichs- oder Departementsvertretungen eingerichtet sind, erhalten diese mindestens zehn Prozent.

An die Universitätsvertretung der Uni Wien als größte Hochschule des Landes gehen 2020/21 etwa zwei Mio. Euro aus den Studiengebühreneinnahmen. 600.000 Euro davon werden an die Studienvertretungen überwiesen, rund 200.000 an die Fakultäts- und Zentrumsvertretungen.