Studenten: Nur sieben Prozent fühlen sich erfolgreich bei der Studiums-Bewältigung

Eine Studie hat gezeigt, dass die Studenten aktuell ihre studienbezogenen Aktivitäten eingeschränkt haben. Außerdem gaben nur sieben Prozent an, sehr oder ziemlich erfolgreich bei der Bewältigung des Studiums zu sein.

Die Studenten haben nach der Schließung der Hochschulen in Österreich ihre studienbezogenen Aktivitäten eingeschränkt. Vor der Coronakrise haben sie laut einer Studie der Universität Wienim Schnitt wöchentlich etwa 32 Stunden dafür aufgewendet, mittlerweile sind es nur mehr 24. Nur sieben Prozent gaben an, sehr oder ziemlich erfolgreich bei der Bewältigung des Studiums im Home-Learning zu sein.

Stichprobe ist wegen Geschlechterverteilung nicht repräsentativ

Schwierigkeiten beim Studium durch Prüfungen und Fächer

Den geringen Prozentsatz der Studenten, die sich als erfolgreich bei der Studienbewältigung per Home-Learning bezeichnen, erklärt sich Spiel unter anderem mit der Ungewissheit über Prüfungen. "Es macht Probleme, wenn man nicht weiß, was mit den Prüfungen ist", so Spiel zur APA. "Dazu kommt, dass viele aus den Unterlagen lernen und kaum Kontakt zu Lehrenden oder anderen Studierenden haben. Vielfach gibt es auch kein Videostreaming - das liegt daran, dass auch die Lehrenden Zeit gebraucht haben, um sich umzustellen."