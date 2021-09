Stronach-Satire von der Tagespresse als "Debakel" für Medien

Zeitungsente, Satire oder schlicht gelogen? Am Dienstag ging die Meldung durch Österreich, dass Frank Stronach als Kandidat für das Bundespräsidentenamt antritt. Auch Vienna.at hatte die Falsch-Meldung von der APA übernommen.

Es war ein Hoax wie aus dem Lehrbuch. Die "Tagespresse" fälschte am Dienstag eine Pressemitteilung und Homepage - die Nachricht, dass Frank Stronach bei der Bundespräsidentenwahl 2022 antreten will, landete schnell auf den Medienportalen des Landes. Auch auf Basis einer APA-Meldung. "Ein Debakel", sagt APA-Chefredakteur Johannes Bruckenberger, und zugleich "ein Weckruf": Medien müssten angesichts grassierender Desinformation ihre Standards hinterfragen und nachschärfen.

Redakteur bei Rückfrage angelogen

Unhinterfragt wird solch eine Information nicht verbreitet. So war die Adresse in der Mail-Signatur der Einladung zur Stronach-Pressekonferenz gleichlautend mit dem früheren Sitz der einstigen Team-Stronach-Parteiakademie. Der APA-Redakteur nahm zudem Kontakt zum in der Aussendung genannten Rückfragehinweis auf. "Dort haben wir aber nur die - falschen - Infos bestätigt erhalten", berichtet Bruckenberger. Oder, wie es die "Tagespresse" schilderte: "Unser Telefon läutet im Sekundentakt, auf Nachfragen, ob der Antritt wirklich ernst gemeint sei, tun wir das, was jeder echte Politiker machen würde - lügen."