Stromsparend durch die Weihnachtszeit: Das sollten Sie beachten

Der weihnachtliche Lichterglanz gehört bei vielen einfach zur besinnlichen Zeit. Doch Straßen, Auslagen, Häuser und Vorgärten zu beleuchten, verursacht einen deutlichen Anstieg des Energieverbrauchs. EAK hat für Sie einige nützliche Tipps.

Weihnachtszeit ist Lichterzeit. Egal ob Innen- oder Außenbeleuchtung, eine Lichterkette ist in fast jedem Haushalt zu finden. Doch der Gebrauch lässt die Stromkosten enorm ansteigen. “Die Stromkosten der Gemeinden und Haushalte steigen in der Weihnachtszeit merklich an”, betont Elisabeth Giehser, Geschäftsführerin der Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle (EAK).

Es gibt mittlerweile die EU-Ökodesign-Verordnung für Beleuchtung die besagt, dass nur mehr LED- und Energiesparlampen verkauft werden dürfen. Trotz allem sind auch noch jede Menge stromfressende Weihnachtsleuchtmittel in Verwendung. “Da die Weihnachtslichter ja nur 1x im Jahr zum Einsatz kommen, liegen noch etliche alte Modelle mit Glühlämpchen in Kellern und auf Dachböden herum, die um bis zu 90 Prozent mehr Energie verbrauchen als moderne Leuchtmittel. Im Sinne des Klimaschutzes muss es uns Anliegen sein, diese nun endgültig durch energieeffiziente Technologien zu ersetzen und alte Lampen umweltgerecht zu entsorgen”, appelliert Giehser.

Giehser zeigt dies in einem Beispiel: Ein einziger, zehn Meter langer Lichtschlauch mit alten, herkömmlichen Glühbirnen (35 Stück 20W-Glühbirnen – 8h/Tag) verursacht in fünf Wochen Stromkosten in Höhe von rund 40 Euro. Zum Vergleich: So viel Strom verbraucht ein 200-Liter-Kühlschrank ohne Gefrierfach der Energieeffizienzklasse A++ im gesamten Jahr, ungefähr 200 kWh. Energiesparendes und damit ressourcenschonendes Handeln zahlt sich also aus – für Mensch und Umwelt.