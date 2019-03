Stromausfall in Wien: Viele Betriebe wären nicht gewappnet

Die meisten Wiener Betriebe wären bei einem totalen Blackout vollkommen hilflos, berichtet die Wirtschaftskammer Wien. Für manche Firmen könnte er existenzbedrohend sein.

Vor zwei Wochen hat ein Stromausfall den Berliner Stadtteil Köpenick 30 Stunden lang lahmgelegt. Sollte Ähnliches in Wien passieren, würden wohl viele Betriebe vor großen Problemen stehen. Denn zwei Drittel der Unternehmen sind auf einen möglichen “Blackout” nicht vorbereitet, ergab eine Umfrage der Wirtschaftskammer Wien (WKO). Damit sich das ändert, wird nun eine Aufklärungskampagne gestartet.

“Wir wollen Sensibilisierung und keine Panikmache”, versicherte Stefan Ehrlich-Adam, Industrie-Spartenobmann in der WKW, am Mittwoch vor Journalisten. Österreich zähle in Sachen Versorgungssicherheit zur Weltspitze. Durchschnittlich sind Stromkunden rund 25 Minuten pro Jahr von einem Ausfall betroffen. “Nichtsdestotrotz darf man die Sache nicht auf die leichte Schulter nehmen”, warnte Ehrlich-Adam.