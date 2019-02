Strom und Gas: Verbund erhöht Preise

Verbund hat die Preise für Strom und Gas erhöht. Die Gesamtkosten für Strom steigen im Durchschnitt um 9 Prozent an.

Der Verbund erhöht die Preise für Strom und Gas für Haushalts- und Gewerbekunden. Die Gesamtkosten – Energie, Netz, Steuern und Abgaben – steigen bei Strom im Durchschnitt um 9 Prozent, bei Gas um 7,6 Prozent, teilte der Verbund am Montag mit. Grund seien die höheren Großhandelspreise.

Die monatlichen Strom-Mehrkosten für einen Haushaltskunden in Wien mit einem Durchschnittsverbrauch von 3.500 Kilowattstunden (kWh) im Jahr betragen demnach 4,90 Euro, bei Gas (Jahresverbrauch 14.000 kWh) sind es 5,90 Euro im Monat.

Seit Mitte 2018: Mehrere Stromlieferanten haben Preise erhöht

Der Marktpreis für Strom habe sich in den letzten drei Jahren mehr als verdoppelt. Beeinflusst werde der Strom-Großhandelspreis vor allem durch die steigenden Primärenergiepreise für Kohle, Öl und Gas sowie durch die Preise für CO2-Zertifikate. Die Trennung der Strompreiszone zwischen Österreich und Deutschland Anfang Oktober vergangenen Jahres habe die Großhandelspreise zusätzlich erhöht. Der Österreichische Gaspreisindex (ÖGPI) sei im Vorjahr um fast ein Fünftel gestiegen. Die Preise würden aufgrund dieser energiewirtschaftlichen Entwicklungen in den kommenden Monaten angehoben, beginnend mit April. Per Ende September hatte der Verbund laut Quartalsbericht bei Strom und Gas österreichweit rund 464.000 Privatkunden.