Strom und Gas: Immer mehr Österreicher wechseln den Anbieter

Knapp 213.500 Strom- und Gaskunden suchten sich in der erstenJahreshälfte einen neuen Energielieferanten - ein neuer Rekord.

Rekord bei Wechsel des Strom- und Gasanbieters im 1. Halbjahr 2019

Auch Wiener bei Anbietern sehr wechselfreudig

Am häufigsten wechselten ihren Strom- bzw. Gaslieferanten im ersten Halbjahr im Verhältnis zur Kundenanzahl sowohl ihren Strom- als auch ihren Gaslieferanten die Oberösterreicher, und das zum wiederholten Male. So suchten sich in Oberösterreich bei Strom 4,1 Prozent bzw. gut 42.600 Kunden einen neuen Lieferanten, bei Gas waren es 5,6 Prozent bzw. gut 8.000 Kunden.

Am zweithäufigsten wechselten bei Strom zu jeweils 2,8 Prozent die Niederösterreicher (23.800 Kunden), die Steirer (26.200 Kunden) sowie die Wiener (knapp 43.000 Kunden) ihren Lieferanten. Die zweithäufigsten Wechsel bei Gas gab es im ersten Halbjahr in Niederösterreich mit 4,4 Prozent (13.000 Kunden), gefolgt von Kärnten mit 4,3 Prozent bzw. knapp 600 Kunden. "Am seltensten wechselten - ebenfalls wie schon sehr häufig - die Vorarlberger ihren Strom- und Gaslieferanten, und zwar mit einer Wechselrate von 1,1, Prozent bei Strom und 1,7 Prozent bei Gas.", so Urbantschitsch.