Am Sonntag kam es in der Wiener Innenstadt zu einem Streit zwischen drei jungen Männern, der mit zwei Anzeigen endete.

Tatverdächtige in Wien wurden festgenommen

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 19-jährigen nordmazedonischen Staatsangehörigen und um einen 20-Jährigen (StA.: unbekannt). Durch die alarmierten Beamten des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt konnten die beiden Tatverdächtigen in einem Lokal in der Nähe angetroffen und in weiterer Folge wegen des Verdachts des schweren Raubes vorläufig festgenommen werden. Die zwei Tatverdächtigen wurden in weiterer Folge über die Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.