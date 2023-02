Streit unter Jugendlichen: 14-Jähriger im Burgenland erlitt Stichverletzung

Am Samstagnachmittag endete eine Auseinandersetzung unter Jugendlichen in Pinkafeld (Bezirk Oberwart) mit einer Stichverletzung bei einem 14-Jährigen.

Der Vorfall ereignete sich auf einem Parkplatz nahe der Mittelschule. Zwei Gruppen Jugendlicher waren aneinandergeraten. Der 14-Jährige wurde nicht lebensgefährlich am Oberschenkel verletzt. Er befand sich am Sonntag noch zur Beobachtung im Krankenhaus. Beim Tatwerkzeug dürfte es sich laut Polizei um einen anderen Gegenstand als ein Messer gehandelt haben. Der Hauptverdächtige wurde wenig später in einem Bus bei Wiener Neustadt angehalten. Er ist laut Polizei noch nicht strafmündig.