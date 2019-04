Streit um 130.500 Euro: Prozess wurde vertagt

In der Wohnung einer verstorbenen 81-Jährigen wurden 130.500 Euro in einem Küchenkastl entdeckt. Nun streiten sich der Lebensgefährte und die Tochter der Frau um das Geld.

Das Vermögen eines 86 Jahre alten Wieners, das dieser seiner Aussage zufolge in der Wohnung ihrer Mutter “gebunkert” hatte, soll eine 52-jährige Frau unterschlagen haben. Die Akademikerin hat diesen Vorwurf beim Prozessauftakt am Mittwoch zurückgewiesen.

Vermögen in Küchenkastl verwahrt: Prozess um Unterschlagung

Bei den 130.500 Euro, die nach dem plötzlichen Tod der Mutter in einem Küchenkastl auftauchten, habe es sich um deren Ersparnisse gehandelt. Fest steht, dass der 86-Jährige mehr als 13 Jahre mit der Mutter der Angeklagten liiert war, als diese Anfang November 2018 im Alter von 81 unerwartet starb. Nach ihrem Ableben fand die Tochter in der mütterlichen Wohnung zunächst ein erstes Geldversteck, in dem 50.000 Euro aufbewahrt waren.