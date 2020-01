Streit mit dem Vermieter: Kinder und Haustiere häufigste Gründe

Eine Umfrage zeigt, dass es bei jedem achten Mieter schon einmal zum Streit mit dem Vermieter kam. Schäden in der Wohnung und die Haltung von Tieren sind die häufigsten Ursachen.

Schäden in der Wohnung und Tiere häufigste Ursachen für Konflikte

Am häufigsten führen Schäden in der Wohnung zu Konflikten zwischen beiden Parteien. Das können vom Mieter verursachte Schäden wie Bohrlöcher in Fliesen oder tiefe Kratzer im Parkett sein. Aber auch Verschleißerscheinungen wie ein tropfender Wasserhahn oder ein undichtes Fenster führen gerne zu Diskussionen, wer für Kosten und Reparatur aufkommt.