Streit in Wiener Notschlafstelle eskaliert mit Gemüsemesser

Am Sonntagvormittag kam es in einer Notschlafstelle in Wien zu einer Auseinandersetzung, die von der Polizei geschlichtet werden musste.

Die Polizei wurde am Sonntag gegen 9:45 Uhr in eine städtische Notschlafstelle beordert. Dort wurde den Beamten vom Personal mitgeteilt, dass ein Bewohner einen 39-jähriger Mitbewohner beschuldige, ihn mit einem Gemüsemesser attackiert zu haben.

Attacke mit Gemüsemesser wegen verschwundenen Handys