Streit in NÖ eskalierte: 31-Jähriger verletzte fünf Personen

Insgesamt fünf Personen, darunter auch zwei Polizisten, verletzte ein 31-jähriger Alkoholisierter am Freitag im Zuge eines Wutausbruchs.

Ein stark Alkoholisierter hat am Freitagnachmittag für einen Polizeieinsatz in Höflein (Bezirk Bruck a.d. Leitha) gesorgt. Der 31-Jährige hatte seine Lebensgefährtin und ein Nachbar-Ehepaar attackiert. Letztlich griff er nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich auch Beamte an. Bilanz: Fünf Verletzte. Der Mann wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.