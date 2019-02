Die Frau wurde mit einer Schädelverletzung in das Krankenhaus gebracht.

Streit in Lokal in Wiener City eskalierte: Frau erlitt Kopfverletzung bei Stoß auf Gehsteig

Gestern kam es in einem Lokal am Laurenzer Berg in der Wiener City zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Dabei erlitt eine Frau eine Kopfverletzung und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

In einem Lokal am Laurenzer Berg, kam es in der Nacht auf den 1. Februar 2019 gegen 01:20 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ursprünglich dürften zunächst zwei männliche Lokalbesucher mit einem den Männern unbekannten Paar gestritten haben.

Anschließend beteiligten sich immer mehr Lokalgäste an dem Streit. Im Zuge des Streits packte laut Zeugenaussagen einer der beiden Männer (63, Österreich) die dem Paar zugehörige Frau (35) bei den Haaren und zerrte sie so aus dem Lokal. Anschließend, so Aussagen, soll er sie mit dem Kopf voran auf den Gehsteig gestoßen haben.