Streit in Innenstadtlokal: Alkoholisierte Männer verletzten Mitarbeiter und Gast

In der Wiener Innenstadt kam es Mittwochnacht zu einem Streit in einem Lokal. Dabei wurden ein Mitarbeiter und ein Gast verletzt.

Gegen 22.50 Uhr verständigten mehrere Personen den polizeilichen Notruf. Grund dafür war ein handgreiflicher Streit in einem Lokal in der Wiener Innenstadt. Laut Zeugen sollen zwei alkoholisierte Männer (beide 27 Jahre alt) in Streit gesucht haben. Sie attackierten einen Mitarbeiter und einen Lokalgast mit Faustschlägen und Fußtritten. Beide Opfer wurden verletzt. Die beiden Beschuldigten wurden aus dem Lokal verwiesen und auf freiem Fuß angezeigt. In den kommenden Tagen werden die Opfer, Zeugen und Täter vernommen.