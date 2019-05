Streit auf Tankstelle nahe der Westautobahn: Mann durch Messerstiche verletzt

Am Mittwochnachmittag kam es auf einer Tankstelle nage der Westautobahn (A1) in St. Pölten zu einem schweren Streit. Ein Mann wurde dabei durch mehrere Meserstiche verletzt.

Verletzter nach Messerattacke stabil

Der durch die Messerstiche verletzte Mann ist nach Angaben aus dem Universitätsklinikum St. Pölten stabil, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner mit. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 44-jährigen Österreicher. Die festgenommenen Beschuldigten sind türkische Staatsbürger, beide 40 Jahre alt.Ein Motiv für die Auseinandersetzung auf der Tankstelle in St. Pölten lag am späten Mittwochnachmittag weiterhin nicht vor. Die Erhebungen würden in den Abendstunden und auch am Donnerstag fortgesetzt, sagte Schwaigerlehner.