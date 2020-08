Streit an Wiener Imbissbude: 29-Jähriger attackierte Verkäufer und Polizei

Freitagabend kam es an einem Wiener Imbissstand zu einem Streit über die Preise. Ein 29-Jähriger ging zunächst auf einen Mitarbeiter des Standes los, später auch auf Polizisten.

Ein Streit um die Preisgestaltung eines Imbissstandes in der Wiener Innenstadt ist am Freitagabend dermaßen eskaliert, dass ein 29-Jähriger zunächst einen Mitarbeiter des Standes attackierte und dann auch Polizisten, die ihn festnehmen wollten, bespuckte und schlagen wollte. Der 29-Jährige wurde laut Polizeisprecher Markus Dittrich dennoch in Gewahrsam genommen.