Streiks bei Fluglinien: ÖAMTC-Tipps für Passagiere

In Deutschland gibt es derzeit erneut Streiks bei Fluglinien. Reisende, die betroffen sind, sind oft unsicher, ob es ratsam ist, ihren Flug umzubuchen oder ob sie Anspruch auf Entschädigung haben, falls ihr Flug aufgrund eines Streiks gestrichen wird.

"Erste Ansprechpartnerin für Informationen zum annullierten oder verspäteten Flug ist die Fluglinie selbst. Diese ist verpflichtet, Auskunft zu geben – bei Pauschalreisen ist auch der Veranstalter Ansprechpartner. Fluglinien bieten online oder telefonisch aktuelle und ausführliche Informationen über den gebuchten Flug und informieren die Passagier:innen teilweise auch direkt, z. B. via SMS", so ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner.

Streik bei Fluglinien: Umbuchung und Ersatzflug

Um unnötige Umbuchungen zu vermeiden, sollten Reisende, die aus Vorsicht einen anderen Flug oder eine alternative Transportmöglichkeit organisieren, beachten, dass sie auf den Kosten sitzen bleiben könnten, falls der ursprünglich geplante Flug doch stattfindet. Es ist ratsam, sich stattdessen mit der Fluggesellschaft abzusprechen und eine Umbuchung über diese vorzunehmen, so empfiehlt es Pronebner.

Entschädigungen bei Annullierungen oder Verspätungen

Laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg verlieren Flugpassagiere ihren Anspruch auf Ausgleichszahlungen, wenn sie bei Verspätungen nicht rechtzeitig am Flugsteig erscheinen. Dies gilt auch dann, wenn der Flug mehr als drei Stunden verspätet am Zielort ankommt oder die Passagiere eigenständig einen Ersatzflug buchen und mit diesem weniger als drei Stunden Verspätung ihre Zieldestination erreichen.