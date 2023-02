Streik in Privatspitälern: Arbeitgeber rufen Bundeseinigungsamt an

Die Arbeitgeber haben vor dem am Dienstag angesetzten Warnstreik in Privatspitälern das im Arbeitsministerium ansässige Bundeseinigungsamt angerufen.

Man wolle damit die Gewerkschaft an den Verhandlungstisch zurückrufen und den Abschluss der Kollektivvertragsverhandlungen beschleunigen, hieß es in einer Aussendung. Der Streik am Dienstag soll drei Stunden lang dauern, betroffen sind über 25 Gesundheitseinrichtungen in sechs Bundesländern.

Streik in Privatspitälern für Dienstag angesetzt

Verbesserungsversuch mit 2.000 Euro Mindestlohn

Privatspitäler: Arbeitgeber rufen Bundeseinigungsamt an

"Wir sind bemüht, die Versorgung aller Patient:innen am Streiktag sicherzustellen", betonte er. Der Verband sei weiterhin an einer konstruktiven Fortführung und einem ehestmöglichen Abschluss der KV-Verhandlungen interessiert. "Wir bedauern, dass die vida angesichts unserer laufend verbesserten Angebote nicht zu einer Einigung bereit war. Der Verlauf der KV-Verhandlungen lässt aus unserer Sicht nur den Schluss zu, dass man es auf einen Streik ankommen lassen wollte."

Von der Ärztekammer kam hingegen "volle Solidarität" für die Arbeitnehmer, wie Stefan Ferenci, Obmann der Kurie angestellte Ärzte und Vizepräsident der Ärztekammer Wien, in einer Aussendung erklärte: "Die Beschäftigten im Gesundheitswesen haben eine angemessene und nachhaltige Gehaltserhöhung nach über 30 Monaten Corona mehr als verdient." Ferenci kündigte an, dass er den Streik am Anton-Proksch-Institut in Wien persönlich unterstützen werde. Seine Kollegen rief er dazu auf, während des Streiktags auch von freiberuflicher Tätigkeit in den Spitälern abzusehen.