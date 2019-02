Streik in Belgien: Flüge zwischen Wien und Brüssel fallen am Mittwoch aus

Am Mittwoch werden sechs Flüge zwischen Brüssel und Wien ausfallen. Grund dafür ist ein Generalstreik, der den Luftverkehr weitgehend lahm legt.

Gewerkschaften in Belgien haben zum Generalstreik ausgerufen

Auch die sechs Flüge der AUA zwischen Wien und Brüssel werden am Mittwoch ausfallen. Die Auswirkungen auf ein am Mittwoch in Brüssel beginnendes Treffen der NATO-Verteidigungsminister waren zunächst unklar. Ein Skeyes-Sprecher sagte der Nachrichtenagentur AFP, Flüge von Maschinen von Regierungen und des Militärs seien voraussichtlich möglich. Ein Teil der Delegationen der 29 NATO-Staaten reist aber mit Linienflügen an.