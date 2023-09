Streik des Bodenpersonals in Italien: Mehrere Flüge gestrichen

In Italien sind am Freitag aufgrund eines landesweiten Streiks des Bodenpersonals Dutzende Flüge gestrichen worden. 60 Flüge wurden allein am Mailänder Flughafen Malpensa sowie 20 am Flughafen Mailand Linate gecancelt, geht aus Angaben des Gewerkschaftsverbands CUB hervor.

Drei am Freitag geplante Flüge von Mailand Malpensa nach Wien Schwechat der Fluggesellschaften AUA und Ryanair wurden laut Angaben der Betreibergesellschaft der Mailänder Flughäfen gecancelt.

Gewerkschaften riefen zu Arbeitsniederlegung auf

Die Gewerkschaften haben für Freitag zu einer 24-stündigen Arbeitsniederlegung aufgerufen, um gegen die Bedingungen eines vorgeschlagenen neuen Tarifvertrags für die Beschäftigten des Sektors zu protestieren. Die vorgeschlagenen Lohnerhöhungen seien unzureichend.

Die Gewerkschaften protestierten auch gegen "die Verlängerung der Arbeitszeit ohne angemessenen wirtschaftlichen Ausgleich und die Übertragung eines Teils der vorgeschlagenen Erhöhungen auf private Sozialversicherungs- und Gesundheitseinrichtungen", hieß es in einer Presseaussendung.