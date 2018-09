Straßensperren wegen Fahrrad-Demo am Samstag in Wien

Am Samstagnachmittag dürfte es in Wien rund um den Ring zu mehreren Straßensperren kommen. Grund ist ein Fahrrad-Zug, der für kinderfreundliches Radfahren demonstriert.

Ab 14.45 Uhr versammeln sich außerdem am Samstag zahlreiche Teilnehmer zu einer Demonstration am Platz der Menschenrechte vor dem Wiener Museumsquartier. Die Kundgebung hat das Motto “2 Kidical Mass – Für kinderfreundliches Radfahren in Wien”.