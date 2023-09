Straßensanierungen bei Wiener Dr.-Karl-Renner-Ring und Universitätsring

Am Freitag, dem 15. September, werden aufgrund von Zeitschäden mit Fahrbahnsanierungsarbeiten am Dr.-Karl-Renner-Ring gegenüber dem Wiener Parlament sowie am Universitätsring gegenüber der Universität Wien im 1. Bezirk begonnen.

Die Arbeiten werden am Wochenende in Wien in der Zeit von Freitag 20:00 Uhr abends bis Montag 5:00 Uhr in der Früh durchgeführt und erfolgen unter ständiger Freihaltung eines Fahrstreifens. Fuß- und Radverkehr bleiben aufrecht. Geplantes Bauende ist der 17. September 2023.

Weitere Informationen erhalten Sie auf http://wien.gv.at/verkehr/strassen und http://wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.