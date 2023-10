In der Albertgasse in Wien wird die Fahrbahn saniert.

In der Albertgasse in Wien wird die Fahrbahn saniert. ©APA/Barbara Gindl (Symbolbild)

In der Albertgasse in Wien wird die Fahrbahn saniert. ©APA/Barbara Gindl (Symbolbild)

Straßensanierung in der Albertgasse in Wien-Josefstadt

Am Montag, dem 30. Oktober 2023, wird mit Fahrbahninstandsetzungsarbeiten am Kreuzungsplateau Albertgasse/Pfeilgasse in Wien-Josefstadt begonnen.

Die Sanierungsarbeiten sind aufgrund von Zeitschäden notwendig und erfolgen tagsüber.

Verkehrsmaßnahmen in der Albertgasse in Wien-Josefstadt

Die Albertgasse wird auf Höhe Pfeilgasse gesperrt und im Abschnitt von Josefstädter Straße bis Pfeilgasse wird die Einbahnführung vorübergehend aufgehoben. An der Kreuzung Albertgasse/Josefstädter Straße wird die Ampelanlage während der Bauzeit auf gelb blinkend gestellt und die Verkehrsregelung erfolgt durch die Polizei. Im Abschnitt von Pfeilgasse bis Lerchenfelder Straße wird die Einbahnführung in der Albertgasse ebenfalls vorübergehend aufgehoben. Die Zufahrt zu genehmigten Stellplätzen und zur Garage in der Pfeilgasse bleibt aufrecht. Das geplante Bauende ist der 31. Oktober 2023.

Weitere Informationen erhalten Sie auf (http://wien.gv.at/verkehr/strassen) und (http://wien.gv.at/verkehr/baustellen) oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.