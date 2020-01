Strahlend weiße Wäsche mit Aspirin: So geht's

Klingt komisch, soll aber tatsächlich funktionieren: Wir verraten euch, wie ihr vergilbte Wäschestücke mit Aspirin retten könnt.

So einfach funktioniert's: Zermahle fünf Tabletten Aspirin und löse sie in heißem Wasser auf. Anschließend die Kleidung acht Stunden in der Lösung einweichen und danach wie gewohnt waschen.