Strache: "Vom Gefühl her braucht der Sport mehr Geld"

Laut Sportminister Strache soll Österreich zu einer richtigen Sportnation werden. Dafür will er mehr Geld investieren - fordert aber gleichzeitig Förderungen von den Verbänden zurück.

Österreich soll eine echte Sportnation werden. Das hat sich der seit neun Monaten amtierende Sportminister Heinz-Christian Strache (FPÖ) zum Ziel gesetzt. Erreicht werden soll das einerseits mit einer nachhaltigen Sportstrategie, die Straches Team um Sektionsleiter Philipp Trattner in sieben Arbeitsgruppen erarbeitet. “Vom Gefühl her braucht der Sport mehr Geld”, erklärte Strache am Dienstag bei einem Pressetermin. 20 bis 30 Mio. Euro mehr will er für den Sport aufstellen, dafür sollen unter anderem auch Online-Wetten angezapft werden.