Strache soll konzessionsloses Online-Glücksspiel unterstützt haben

Laut dem Nachrichtenmagazin "Profil" soll sich der Ex-Vizekanzler Strache für konzessionsloses Online-Glücksspiel eingesetzt haben.

Der frühere Vizekanzler Heinz-Christian Strache (damals FPÖ) habe sich in der Regierung für konzessionsloses Online-Glücksspiel stark gemacht, so das Nachrichtenmagazin "profil". Ein Papier aus dem Vizekanzleramt mit dem Titel "Steueragenda 2018" sei von einem Kabinettsmitarbeiter Straches im August 2018 an den damaligen FPÖ-Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs gemailt worden.