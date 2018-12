Strache: Keine Staatsbürgerschaften mehr für Türken

HC Strache denkt darüber nach, die österreichische Staatsbürgerschaft für Türken auszusetzen. Das sagt der Vizekanzler der "Presse".

Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) will nach dem Spruch des Verfassungsgerichtshofs die Verleihung neuer österreichischer Staatsbürgerschaften an Türken fürs Erste aussetzen, berichtete “Die Presse” am Dienstag online. Derzeit gebe es keine Behördenzusammenarbeit mit der Türkei, so seine Begründung. Daher wisse man nicht, ob die Kandidaten nicht vielleicht auch türkische Staatsbürger seien.