Strache fordert Passwort für seine Facebookseite von FPÖ

Ex-Vizekanzler HC Strache kämpft weiter um seine Facebookseite. Sein Anwalt kündigte an, dass man die Zugangsdaten notfalls einklagen werden. Von der FPÖ hieß es nur, dass die Causa von Juristen zu klären sei.

Die FPÖ will sich zur Forderung ihres Ex-Chefs Heinz-Christian Strache, wieder Zugriff auf seine Facebook-Seite zu erhalten, vorerst nicht äußern. "Das ist eine juristische Frage, die von Juristen zu klären ist", hieß es am Mittwochvormittag lediglich aus dem Büro von FPÖ-Chef Norbert Hofer.

Strache fordert Zugangsdaten für Facebookseite

Am Vortag hatte Straches Anwalt im ORF-"Report" wie auch gegenüber "OE24.TV" erklärt, er habe am vergangenen Freitag die FPÖ in einem Schreiben aufgefordert, die Zugangsdaten für die Facebook-Präsenz herauszugeben. Auch habe man der Partei mit dieser "außergerichtlichen Inanspruchnahme" eine Frist bis kommenden Freitag gesetzt, sich zu äußern und die Zugangsdaten herauszugeben.