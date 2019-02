Strache bekommt Think Tank "Denkwerk Zukunftsreich"

Nach Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bekommt nun auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) einen Think Tank namens "Denkwerk Zukunftsreich".

Er heißt “Denkwerk Zukunftsreich” und kommt mit nur einem Angestellten aus, wie Strache am Dienstag in einer Pressekonferenz betonte. Es ist dies der Historiker Thomas Grischany, der auch Co-Autor des noch unveröffentlichten Berichts über dunkle Flecken in der FPÖ-Historie ist. Gemäß der im Vorjahr beschlossenen Beamtendienstrechtsnovelle hat der Vizekanzler und FPÖ-Chef bei der Besetzung solcher Strategie- und Analyseposten freie Hand, eine Ausschreibung ist nicht notwendig. Das “Denkwerk Zukunftsreich” ist das Gegenstück zur Stabsstelle “Think Austria” des Kanzlers, die über sechs Mitarbeiter verfügt.