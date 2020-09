Störung sorgt für Ausfall bei ORF, ATV und ServusTV

Eine Störung beim Satellitenfernsehanbieter HD Austria sorgte in Österreich für Ausfälle der Fernsehsender des ORF, ATV und ServusTV. Über 100.000 Kunden könnten betroffen sein.

HD Austria hat seit Montagabend mit massiven technischen Problemen zu kämpfen. Alle ORF-Sender sowie ATV und ServusTV können seitdem nicht empfangen werden. Man arbeite mit Hochdruck an der Behebung, hieß es vonseiten des Satellitenfernsehanbieters auf APA-Anfrage. Der Ausfall fiel ausgerechnet mit der Übertragung des Fußballmatches Österreich gegen Rumänien zusammen.

Liebe HD-Austria Familie, es gibt zurzeit einen Ausfall der österreichischen Sender ORF, ATV, PULS4 SD & ServusTV über Satellit. Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an der Lösung!

Die Pressestelle von HD Austria war am Dienstag nicht erreichbar. Allerdings bestätigte man den Ausfall am Dienstag auf Twitter. Auch vonseiten des ORF hieß es, man wisse von dem Problem bei den eigenen Sendern sowie ATV und ServusTV. "Die technische Störung liegt nicht im Bereich des ORF", hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA. Der Empfang über ORF DIGITAL sei davon nicht betroffen.