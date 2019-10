Störung bei Wiener U4: Betrieb zwischen Karlsplatz und Schottenring eingestellt

Am Freitag in der Früh musste der Betrieb der Wiener U4 zwischen Karlsplatz und Schottenring eingestellt werden. Die Dauer der Störung ist nicht absehbar.

Wegen einer Stellwerksstörung im Bereich Landstraße ist am Freitag in der Früh der Betrieb der U-Bahn-Linie U4 in Wien zwischen Karlsplatz und Schottenring eingestellt worden. Die Wiener Linien ersuchten die Fahrgäste, auf die Linien U1, U2, U3 sowie die Linien 1, 2, D und 71 auszuweichen.