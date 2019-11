Stör-Aktion in Vorlesung von FPÖ-Historiker an Uni Wien

Kein Raum für Nazis an der Uni!



Antifaschistische Intervention bei der VO des Rechtsextremen Lothar Höbelt an der @univienna, der dieses Wochenende an der neofaschistischen "Winterakademie" in Semriach teilnimmt. Wie so oft bleibt die Uni bei diesen braunen Umtrieben untätig... pic.twitter.com/GDVaOIYy2r