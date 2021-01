Stipendium für rechtsextreme Ukrainerin am Wiener IWM aberkannt

Nach Kritik an einem Stipendium für die rechtsextreme Ukrainerin Olena Semenjaka streben Verantwortliche im Wiener Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) am Montag sichtlich eine Revision ihrer Entscheidung an.

Wiener Institut hat Fellowship aberkannt

Hakenkreuz-Foto auf sozialen Netzwerken zu sehen

Am Montag kursierte in sozialen Netzwerken ein Foto, das vermeintlich unter anderem Semenjaka in einschlägiger Pose vor einer Flagge mit Hakenkreuz zeigt. Keinen Zweifel gibt es an ihrer Mission im Rahmen ihres Projekts namens "Azov.Reconquista", in denen ideologische Affinitäten zu westlichen Neonazis deutlich wurden. Kontakte der zumeist russisch sprechenden Ukrainerin zur US-amerikanischen Neonazi-Gruppe "Rise Above Movement" waren in der Vergangenheit auch bereits Gegenstand von Ermittlungen des FBI.