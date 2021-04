Die Stimmen zum Spiel Austria Wien gegen Altach nach dem Auftakt in der Qualifikationsgruppe

Die Wiener Austria hat den ersten kleinen Schritt zur Europacupqualifikation via "zweitem Bildungsweg" erfolgreich getan. Am Samstag feierte das Team von Peter Stöger zum Auftakt der Qualirunde der Fußball-Bundesliga ein Heim-2:0 über Altach und übernahm die Tabellenführung einen Punkt vor Hartberg. Die Steirer verjuxten bei Ried eine 2:0-Führung und verschafften den Oberösterreichern unter Neo-Coach Andreas Heraf mit dem 2:3 eine Mutinjektion im Abstiegskampf.

Austria Wien gewann mit 2:0

Die Austria gewann dank zweier später Tore von Marco Djuricin (80.) und Dominik Fitz, der per Elfmeter traf (88.). Trainer Peter Stöger war mit dem Gebotenen "wirklich zufrieden", vor allem da die vielen offenen Zukunftsfragen im Club nicht gerade ruhefördernd sein dürften. Für Stöger stand am Ende des Tages fest: "Die Gruppe ist intakt. Die arbeiten dafür, mit all ihren eigenen Geschichten, die sie haben. Sie versuchen alles auf den Platz zu bringen."