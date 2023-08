Stillen in der Öffentlichkeit noch immer ein Tabu - "Stillsiegel" soll helfen

Abschätzige Blicke, übergriffige Kommentare, Beschimpfungen und sogar Lokal-Rauswürfe: Mütter, die in der Öffentlichkeit ihr Baby stillen, haben es nach wie vor nicht leicht, wie eine aktuelle Umfrage zeigt. Ein "Stillsiegel" soll das Tabuthema normalisieren.

Eine aktuelle Umfrage eines Babyartikel-Herstellers im deutschsprachigen Raum unter mehr als 6.400 Müttern ergab, dass zwei Drittel negative Reaktionen kennen. Vor allem in Lokalen, auf öffentlichen Plätzen, beim Einkaufen oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln haben viele ablehnende Erfahrungen gemacht. Ein "Stillsiegel" soll das Füttern von Babys normalisieren, hieß es bei einem Pressegespräch am Dienstag in Wien.

Öffentliches Stillen: Zwei Drittel erleben negative Reaktionen

"Die Zahlen sollten uns als Gesellschaft zu denken geben", meinte Umfrage-Initiator Georg Ribarov, Market Manager Österreich bei MAM Baby. "Stillen in der Öffentlichkeit ist nach wie vor ein polarisierendes Thema." So gaben 39 Prozent an, es unangenehm zu finden, in der Öffentlichkeit zu stillen. Anfeindungen, Kommentare oder Blicke kommen besonders häufig in Restaurants und Cafés, vor, so die Erhebung.