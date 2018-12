"Stille Nacht" kommt als Stummfilm ins Fernsehen

Eine Premiere wird heute Abend gefeiert. Das Weihnachtslied "Stille Nacht" wird als Stummfilm ausgestrahlt.

Im Filmarchiv wurde der Fund gesichert und digitalisiert. Die TV-Premiere findet am heutigen Sonntag in der “ZiB” um 17 Uhr statt, weitere Ausstrahlungen sind für 19 Uhr in “Bundesland heute” und um 19.30 Uhr in der “Zeit im Bild” in ORF 2 sowie in der “ZiB 20” in ORF eins angesetzt. Am Heiligen Abend ist das Tonbild um ca. 13.40 Uhr im Rahmen von “Licht ins Dunkel” zu sehen.