Stift Klosterneuburg: Zeitkapseln in Kirchtürmen hinterlegt

Im Zuge von Renovierungsarbeiten sind in den Kirchtürmen des Stifts Klosterneuburg zwei Zeitkapseln hinterlegt worden, auf denen Ausführungen zur gesellschaftspolitischen Situation sowie zu Ängsten, Sorgen und Wünschen geschrieben stehen.

Die genauen Inhalte seien allerdings streng geheim, wurde am Mittwoch betont. Im Vorjahr waren bei der Demontage der alten Kirchturmkreuze zwei Kapseln mit Schriften aus dem Jahr 1885 entdeckt worden.

Stift Klosterneuburg: Exakte Inhalte der Zeitkapseln "top secret"

Wenn auch der exakte Inhalt der neuen, in Kupfer ausgeführten Behältnisse laut einer Aussendung als "top secret" gilt, wurde zumindest die Schlagrichtung der versteckten Dokumente preisgegeben. Eine Kapsel enthält die aktuelle gesellschaftspolitische Situation und die Herausforderungen der Gegenwart. Angeführt sind auch Ratschläge, was die Menschen in Zukunft besser machen könnten.

Für das zweite Schriftstück wurden Personen zu ihren Ängsten, Sorgen und Wünschen befragt. Die Antworten wurden zusammengefasst und in eine Kapsel gelegt. Ein drittes Dokument listet laut Stift Klosterneuburg alle an der Renovierung der Kirchtürme Beteiligten namentlich auf. Enthalten sind zudem Hinweise auf die jeweils andere Zeitkapsel. Die hinterlegten Dokumente wurden in Anlehnung an die Funde aus dem Vorjahr auf Pergament angefertigt.

Platziert wurden die Behältnisse in den Kugeln unterhalb der 2022 zur Renovierung abgenommenen Kreuze. Diese wurden am (gestrigen) Dienstag per Kran wieder auf die Spitzen der beiden Kirchtürme des Stiftes Klosterneuburg gesetzt und durch Propst Anton Höslinger gesegnet.