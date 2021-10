Steuerreform: Regierung verringert Einkommenssteuer in 2. und 3. Stufe

Die Regierung verringert über den Weg der Steuerreform die Lohn- und Einkommenssteuer in der zweiten und dritten Stufe.

Ab Juli 2022 wird der Steuersatz in der zweiten Stufe von 35 auf 30 Prozent und ab Juli 2023 in der dritten Stufe von 42 auf 40 Prozent gesenkt. Weiters kündigt die Regierung zur Entlastung des Mittelstandes eine Senkung der Krankenversicherungsbeiträge und eine Erhöhung des Familienbonus an.