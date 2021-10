Steuerreform: Preis für CO2-Emissionen wird bei 30€ pro Tonne liegen

Die CO2-Bepreisung stellt ein Kernstück der von der Regierung geplanten ökosozialen Steuerreform dar, damit auch der Teil des österreichischen CO2-Ausstoßes erfasst wird, der nicht dem europäischen Emissionshandel unterliegt. Dabei handelt es sich um zwei Drittel der heimischen CO2-Emissionen.

Dabei will sich Österreich am Nachbarn Deutschland orientieren und CO2-Emissionen ab Mitte 2022 mit zunächst 30 Euro pro Tonne belasten. Bis 2025 soll der CO2-Preis dann auf 55 Euro pro Tonne steigen.

Steuerreform: Preis für Treibstoff steigt

Derzeit fallen in Österreich jährlich 46 Millionen Tonnen CO2 an, die nicht unter den EU-Emissionshandel fallen. Bei einem CO2-Preis von 30 Euro bedeutet das Mehreinnahmen für den Staat in Höhe von knapp 1,4 Mrd. Euro - allerdings soll die CO2-Bepreisung erst ab Mitte 2022 kommen.