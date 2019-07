Steuerreform: ÖVP-FPÖ-Antrag mit Zuckerl für Länder

Der von ÖVP und FPÖ eingebrachte Initiativantrag für die "kleine Steuerreform" im Jahr 2020 hält auch ein Zuckerl für Länder und Gemeinden bereit.

ÖVP und FPÖ wollen Auswirungen abfedern

Wie die Plattform " dieSubstanz.at " berichtet, sollen damit die Einnahmen der Länder, aber auch der Gemeinden, aus der Einkommensteuer unterm Strich unverändert bleiben. In der Begründung des türkis-blauen Antrags heißt es dazu, die Auswirkungen der Steuerreform sollen "in pauschaler Form neutralisiert werden".

Parteien könnten sich Diskussionen sparen

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) nannte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem Amtskollegen aus Salzburg und Tirol am Montag die Abgeltung für die Länder als mit dem Bund "abgemacht". Im ersten Schritt - der Absenkung der Lohnsteuerbelastung - trage zwar der Bund die Last, die nächsten Schritte würden aber "auf die Landesfinanzen durchschlagen". Insofern könnten sich die Bundesländer "nur kurz freuen". Die Steuerreform werde in der nächsten Legislaturperiode massive Auswirkungen haben, bereits im nächsten Jahr würden auch die Gespräche für den nächsten Finanzausgleich beginnen, so Wallner. Klar sei aber, "dass wir gemeinsam für eine Steuersenkung eintreten".