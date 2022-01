Mittlere Einkommen sollen mittelfristig am meisten von der ökosozialen Steuerreform profitieren.

Das geht aus einer Auswertung des Budgetdiensts des Nationalrat auf Ersuchen der Grünen hervor. Diese sehen damit erwiesen, dass einander Klimaschutz und Soziales alles andere als ausschließen. Was das Entlastungsvolumen gesamt angeht, geht ein größerer Teil des Kuchens an Männer.

Steuerreform: Mittlere Einkommen profitieren

Gemäß der - der APA vorliegenden - Auswertung beträgt der relative Anstieg der verfügbaren Haushaltseinkommen heuer im ersten bis zum siebenten Einkommensdezil zwischen 2,7 und 3,0 Prozent. In den darüber liegenden Dezilen ist der Anstieg etwas geringer, beträgt aber auch im zehnten Dezil, also jenem mit den höchsten Einkommen, noch 1,5 Prozent. In den Folgejahren verstärkt die schrittweise Senkung der Einkommensteuer und die Erhöhung des Familienbonus vor allem die Entlastung der mittleren und oberen Einkommensbereiche.