Steuerreform: Forderung nach Paket für Kleinunternehmer

Bei der kommenden Steuerreform soll ein Paket für Kleinunternehmer kommen - das fordert zumindest der ÖVP-Wirtschaftsbund.

Wer derzeit ein Arbeitszimmer von der Steuer absetzen will, muss dafür einen klar abgegrenzten Raum seiner Wohnung zweckwidmen. Egger will, dass künftig auch Arbeitsbereiche im Wohnzimmer oder in der Küche geltend gemacht werden können. Aus Sicht des Wirtschaftsbund-Generalsekretärs wäre das ein deutliches Signal an ein verändertes Unternehmertum. “Viele Einzelunternehmer können sich kein ein eigenes Bürozimmer leisten sondern nutzen den Wohnbereich für die Arbeit. Hier muss das Gesetz der Realität entsprechen”, betont Egger. Und die 400 Euro-Wertgrenze für “geringfügige Wirtschaftsgüter” sei überhaupt seit der Euro-Einführung unverändert.