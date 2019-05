Steuerreform: Alle Ressorts müssen sparen

Laut Finanzminister Hartwig Löger müssen alle Ressorts zur Finanzierung der Steuerreform beitragen. Es muss trotz Sonderinvestitionen überall gespart werden.

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) will, dass alle Ressorts zur Finanzierung der Steuerreform beitragen: “Es gibt keinen Freibrief für irgendein Ministerium”, erklärte er am Samstag in der Ö1-Reihe “Im Journal zu Gast”. Sonderinvestitionen etwa in der Bildung oder beim Heer schloss er nicht aus, gespart werden müsse aber trotzdem überall.