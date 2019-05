Steuerreform: Abschaffung der Kalten Progression soll 2022 besprochen werden

Die Abschaffung der Kalten Progression ist für FPÖ-Finanzstaatssekretär Fuchs noch nicht vom Tisch. Die Präsentation einer Lösung für die Abschaffung kündigte er für 2022 an.

Für FPÖ-Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs ist die Abschaffung der Kalten Progression nicht vom Tisch. Im Ö1-“Morgenjournal” und in der “Kleinen Zeitung” (Donnerstagsausgabe) kündigte er die Präsentation einer Lösung für die Abschaffung für das Jahr 2022 an. Die Kalte Progression soll somit “mit Wirkung 2023” abgeschafft werden, so Fuchs gegenüber Ö1. Von einer sofortigen Abschaffung hätten nur Bezieher hoher Einkommen profitiert. Auch, dass das volle Ausmaß der Steuerreform erst 2022 wirksam werde, verteidigte der Finanzstaatssekretär: “Wir haben immer gesagt, dass wir eine ehrliche Steuerentlastung ohne neue Schulden und Steuern wollen.” Die budgetären Spielräume hätten derzeit nicht mehr erlaubt.