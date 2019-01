Sternsingeraktion 2019: Erfolgreiche Zwischenbilanz

Die Sternsinger der Katholischen Jungschar waren bis zum Dreikönigstag in ganz Österreich im Zuge der Spendenaktion unterwegs und ziehen eine erfreuliche Bilanz. Das endgültige Endergebnis wird im März erwartet.

Erste Rückmeldungen aus den Pfarren zeigten, dass die Österreicher den rund 85.000 Sternsingern “ihre Türen, Herzen und Geldbörsen geöffnet” hätten, teilte Jungschar-Vorsitzende Stephanie Schebesch-Ruf am Sonntag in einer Aussendung mit.

“Wir ziehen dankbar die Krone vor unseren Spenderinnen und Spendern und natürlich vor all jenen, die unermüdlich beim Sternsingen dabei waren – sei es als Königin oder König, als Begleitperson oder Organisator/in”, so Schebesch-Ruf. Das Endergebnis der Sternsingeraktion 2019, die Entwicklungsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika unterstütze, werde Ende März feststehen. Wer die Sternsinger versäumt habe oder noch etwas drauflegen möchte, könne dies online auf www.sternsingen.at tun.

Bei der Tour durch 3.000 Pfarren hätten die Sternsinger “geschätzte 10 Mal den Erdball umrundet”, hieß es in der Aussendung. 1,7 Millionen Stunden hätten die Kinder für die gute Sache aufgewendet. Dazu kämen noch 600.000 Stunden an ehrenamtlicher Tätigkeit von Jugendlichen und Erwachsenen, die Caspar, Melchior und Balthasar unterstützen.

Dank an Van der Bellen für Engagement in der Klimapolitik

Am Montag besuchen die Sternsinger Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) und Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ), am Dienstag Finanzminister Hartwig Löger und die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP), am Mittwoch Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ). Am Dienstag erhält auch das Europaparlament in Brüssel Besuch von Sternsingern aus ganz Europa.