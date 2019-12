Sternsinger zu Besuch bei Bundespräsident Van der Bellen

Am Montag haben Sternsingergruppen aus allen Bundesländern dem Bundespräsidenten einen Besuch abgestattet.

Friedensbotschaft: "Es gibt nichts Wichtigeres als das"

Bundespräsident bedankt sich für "ansteckende Begeisterung"

Van der Bellen bekam drei Geschenke überreicht

Die Sternsingerinnen und Sternsinger sind in den kommenden Tagen in ganz Österreich unterwegs und überbringen den Menschen die #Friedensbotschaft . Danke für den heutigen Besuch der @dkaaustria und auch Danke an alle, die die #Dreikönigsaktion unterstützen. #stern20 (vdb) pic.twitter.com/j8H2IQ6q8n

85.000 Sternsinger in ganz Österreich unterwegs

Am Auftakttag der Sternsingeraktion, dem 27. Dezember, hatten die Sternsinger Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) besucht. Am Neujahrstag sind Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und Außenminister Alexander Schallenberg an der Reihe. Am 1. Jänner wird zudem eine Sternsingergruppe aus der burgenländischen Pfarre Ollersdorf am Neujahrsgottesdienst mit Papst Franziskus im Petersdom teilnehmen.