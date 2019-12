Sternsinger in Wien: Das Programm 2019

Auch 2019 sind die Sternsinger wieder in Wien unterwegs. Der erste traditionelle Stopp bei Kardinal Christoph Schönborn fällt heuer aber krankheitsbedingt aus. Für ihn springt Weihbischof Stephan Turnovszky ein.

Der Kinder- und Jugendbischof bekommt am 27.12.2019 um 11 Uhr den Sternsingerauftaktsbesuch im erzbischöflichen Palais in der Wollzeile 1 in der Wiener Innenstadt. Danach geht es weiter zum großen Event im Parlament. Über 100 Sternsingerinnen und Sternsinger aus ganz Österreich finden sich um 12.30 bei Hausherr Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka ein.